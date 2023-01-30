Разлив нефти на магистральном трубопроводе ликвидирован в Омской области

В Омской области устранены последствия разгерметизации на участке магистрального трубопровода Усть-Балык—Омск. По данным ГУ МЧС региона, инцидент произошел вечером 27 января в 0,8 км севернее деревни Луговая. «Была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с разливом сырой нефти на площади 200 кв. м объемом 60 куб. м»,— сообщили в ведомстве.

По данным компании «Транснефть — Западная Сибирь», нарушение герметичности на участке трубопровода было выявлено после производства плановых ремонтных работ при заполнении трубопровода и проведении опрессовки. «Весь объем вышедшей нефти локализовался в приямке охранной зоны нефтепровода»,— сообщили в компании.

В настоящее время завершена очистка территории, загрязненный грунт собран и вывезен. В компании исключили возможность попадания нефти в водные объекты. В компании отметили, что «ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей». На месте ведется экологический мониторинг.

Также в компании рассказали, что создана комиссия для выяснения причин происшедшего. Транспортировка нефти происходит в штатном режиме.

Оксана Павлова, Новосибирск