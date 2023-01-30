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Наталья Комарова заняла последнее место в рейтинге политической устойчивости губернаторов УрФО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова заняла последнее в рейтинге политической устойчивости губернаторов Уральского федерального округа (УрФО), подготовленном агентством «Минченко консалтинг». Глава Югры набрала всего 10 баллов, попав в «красную зону» устойчивости.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, в Югре одни из худших показателей среди регионов Урала по реализации крупных проектов, экономической привлекательности, и качеству политического менеджмента. Наталья Комарова, помимо этого, получила три штрафных балла за федеральные и региональные конфликты.

«Комарова возглавляет регион с 2010 года и по нынешним меркам уже является долгожителем губернаторского корпуса, важным фактором может стать усталость населения от столь длительного нахождения главы во власти», – говорится в аналитике.

За прошедший год губернатор Югры попала в несколько скандалов. Так, в прошлом году Наталья Комарова подверглась критике из-за лесных пожаров в ХМАО, которые по площади распространения были одними из крупнейших в России. В январе этого года в СМИ и соцсетях распространилось видео, на котором глава региона якобы рассказывает о коррупционной схеме при строительстве социальных объектов. В департаменте общественных связей региона позже заявили, что госпожа Комарова рассказывала об общих для России проблемах, иронизируя над ними.

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