МВД Крыма возглавил Игорь Илларионов

Новым министром внутренних дел Крыма назначили генерал-майора Игоря Илларионова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Указ о новом назначении был подписан президентом Владимиром Путиным 27 января.

Игорь Илларионов родился в июле 1969 года. В органах внутренних дел работает с 1990 года. С 2013 года был замначальника управления Главного управления собственной безопасности МВД России. В 2021 году Игорь Илларионов занимал должность замначальника ГУ МВД России по Москве, а до того, с 2016 года,— начальника УМВД России по Калининградской области.

Генерал-майор сменил на посту бывшего главу МВД Крыма генерал-лейтенанта Павла Каранда. Он был отстранен от должности осенью 2022 года из-за коррупционного скандала, в котором фигурировали подчиненные Павла Каранда. После отстранения генерал-лейтенанта временно исполняющим министра МВД Крыма был назначен Александр Дмитриев.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram