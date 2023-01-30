МВД Крыма возглавил Игорь Илларионов

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом Игоря Илларионова министром внутренних дел Республики Крым, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, президент подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах страны 27 января.

Генерал-майор полиции Игорь Илларионов ранее работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Москве и начальником управления МВД России по Калининградской области.

Предыдущий министр МВД Крыма генерал-лейтенант Павел Каранда был отстранен от должности в сентябре прошлого года после ряда громких коррупционных скандалов, в которых были замешаны его подопечные. С тех пор временно исполняющим обязанности руководителя структуры был генерал-майор полиции Алексей Дмитриев.

Александр Дремлюгин, Симферополь