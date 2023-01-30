Президент Южной Кореи пообещал генсеку НАТО продолжить помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Тот пообещал генсеку альянса продолжить оказывать помощь Украине. Какую именно, он не уточнил. Сеул до сих пор отказывался от поставок Киеву летального оружия, так как это запрещено законами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг и Юн Сок Ёль

Фото: South Korea Presidential Office / Yonhap / AP Йенс Столтенберг и Юн Сок Ёль

Фото: South Korea Presidential Office / Yonhap / AP

Представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ын Хе сообщила, что стороны обсудили отношения между Южной Кореей и НАТО, стратегию Южной Кореи в Индо-Тихоокеанском регионе и ядерную программу КНДР. Также они затронули тему Украины, и господин Столтенберг заявил, что необходимо, чтобы «международное сообщество не получило неправильного сигнала о том, что вооруженное вторжение допустимо».

«Президент Юн сказал, что продолжит сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь украинскому народу»,— отметила пресс-секретарь, которую цитирует агентство «Рёнхап». Йенс Столтенберг также пригласил южнокорейского президента на саммит НАТ в Литве, который пройдет в июле. Юн Сок Ёль пообещал подумать над предложением.

Позднее сегодня, 30 января, генсек альянса отправится в Японию. В КНДР считают, что визит господина Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является прелюдией к войне.

Об отношениях КНДР и Южной Кореи — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Лаура Кеффер