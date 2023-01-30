В КНДР сочли визит Столтенберга в Южную Корею и Японию «прелюдией к войне» в Азии

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён. Его статью опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он уверен, что поездка господина Столтенберга является прелюдией к войне.

По его мнению, Южная Корея и Япония должны понять, что «приближают кризис в области безопасности». «Визит генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к войне, поскольку сгущает черные тучи новой холодной войны над АТР. Страны региона и международное сообщество должны сохранять максимальную бдительность относительно НАТО в АТР»,— уверен Ким Дон Мён.

Йенс Столтенберг на прошлой неделе посетил Южную Корею, где встретился с главой южнокорейского МИДа Паком Чин, и они выразили надежду на укрепление сотрудничества. В Японию генсек НАТО должен прибыть сегодня, 30 января, он пробудет там до 1 февраля. В рамках визита он, в частности, встретится с премьер-министром Фумио Кисидой.

Об отношениях КНДР и Южной Кореи — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Лаура Кеффер