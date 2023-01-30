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Коммерсантъ FM
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Фургал: я никогда не решал вопросы убийством

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе прений сторон попросил коллегию присяжных заседателей признать его невиновным в организации и покушении на убийства предпринимателей в начале 2000-х, в которых его обвиняют. Сергей Фургал заявил, что никогда не решал вопросы с помощью убийства, поэтому ему важно «отмыть свое имя».

Сергей Фургал

Сергей Фургал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Фургал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного — на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы»,— обратился экс-губернатор к присяжным на выездном заседании Люберецкого городского суда в Мособлсуде (цитата по ТАСС). «Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег»,— сказал бывший губернатор Хабаровского края.

Две недели назад закончился допрос подсудимых по делу Сергея Фургала. Уголовное дело перешло в стадию прений, они слушаются с участием коллегии присяжных заседателей, которые в итоге и вынесут вердикт. Следствие просит признать подсудимого виновным. Сергей Фургал считает уголовное дело против себя заказным.

Уголовное дело в отношении Сергея Фургала возбудили в июле 2020 года, что вызвало волну протестов жителей Хабаровска и других российских городов. По версии следствия, в 2004–2005 годах, будучи бизнесменом, специализирующимся на сборе и переплавке металлолома, он заказал убийство трех мешавших ему человек. Организатором убийств следствие считает его приятеля Андрея Карепова, связанного с организованной преступностью в регионе. Сергею Фургалу вменяют организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В сентябре 2018 года на губернаторских выборах Сергей Фургал, кандидат от ЛДПР, обошел своего соперника от «Единой России» с большим отрывом: он набрал 69,6%, победив прошлого губернатора Вячеслава Шпорта (27,97%). После ареста Сергея Фургала временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев, кандидат от ЛДПР. В 2021 году он стал губернатором.

Подробнее о деле — в материале «Присяжным предъявили отсутствие улик».

Анастасия Ларина

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