Департамент экономического развития Липецка возглавила Екатерина Шестопалова

Председателем департаментам экономического развития Липецка с 30 января назначена Екатерина Шестопалова. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщила пресс-служба мэрии.

Екатерине Шестопаловой 40 лет. Она родилась в Липецке. В 2003 году окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Товароведение», в 2009 году — институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция». Карьеру начала в сфере торговли продавцом-консультантом. Занимала руководящие должности на нескольких неназываемых производственных предприятиях. До назначения в мэрию работала в одном из банков старшим руководителем группы Липецкой области в управлении по продажам розничной сети. Название финансовой организации также не раскрывается, по данным источников «Ъ-Черноземье», это Сбербанк. Замужем. Воспитывает сына и дочь.

На посту главы департамента Екатерина Шестопалова сменила Юлию Полоскину, которая уволилась из мэрии 5524942 «в связи с переходом на новое место работы». В качестве и.о. ведомством руководила заместитель председателя — начальник управления стратегического развития Наталья Игнатенко.

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Александр Прытков

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