Липецк спланировали за год

В конце декабря был утвержден генеральный план Липецка до 2042 года. Его проект впервые представили почти год назад, с тех пор шла работа над многочисленными замечаниями от жителей. В основном изменения, в сравнении с первым вариантом, коснулись зонирования территорий, пояснили «Ъ-Черноземье» в региональном управлении строительства. Изначально планировалось отдать под многоэтажную застройку территории частного сектора, но от этого в итоге отказались. Теперь осваивать планируется промплощадки и кварталы с ветхим жильем, но это проекты «не для слабых» девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В перспективе в Липецке не планируют строить многоэтажки на месте частных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В перспективе в Липецке не планируют строить многоэтажки на месте частных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство Липецкой области «с учетом мнения жителей» 30 декабря утвердило генплан Липецка до 2042 года. Документ за подписью и.о. губернатора Александра Рябченко был опубликован в начале январе. Генплан ждал утверждения почти год. Впервые его проект был представлен в конце прошлого января. Разработчик «Гипрогорпроект» предложил компактную застройку вместо «радикального» расширения границ города. В том числе предполагался снос в центре Липецка многочисленных гаражей и освоение девелоперами территории завода «Свободный сокол». На обсуждении проекта в феврале он подвергся жесткой критике со стороны архитекторов и депутатов. Согласовывать документ не стали и областные ведомства, несколько федеральных министерств. Больше всего жители были недовольны планирующейся многоэтажной застройкой на землях садоводческих товариществ.

Представить обновленный проект власти планировали в мае, однако в дальнейшем версии документа не публиковались. При этом работа над изменением продолжалась, а утверждением генплана занималось облправительство, так как еще несколько лет назад полномочия в сфере градостроительной политики были переданы с городского на региональный уровень.

В областном управлении строительства и архитектуры «Ъ-Черноземье» напомнили о «стратегическом» характере генплана, требующем продолжительного времени разработки: «Предыдущий проект был утвержден в 2016 году, спустя три года после начала разработки». В ведомстве отметили, что во время доработки документа появилась стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года и «ряд других нормативных документов», которые «в обязательном порядке должны были найти свое отражение» в генплане. В первую версию не вошли некоторые социальные объекты, которые потребовалось было учесть.

Подготовку проекта осуществляла рабочая группа, состоящая из 34 представителей региональных и городских ведомств, а также общественных организаций. Кроме того, мэрия участвовала во всех этапах согласования документа, добавили в управлении.

Итоговый генплан предлагает отойти от идеи расширения Липецка и развивать город в существующих границах. По сравнению с первой версией немного скорректирован прогноз численности населения. К концу 2041 года власти ожидают, что в облцентре будут жить 484,4 тыс. человек вместо ранее предполагаемых 485,9 тыс. По прежнему генплану, рассчитанному до 2035 года, планировалось, что население к указанному сроку достигнет 540 тыс. На 1 января 2020 года в городе жило 508,6 тыс. человек.

Из утвержденного генплана следует, что к 2042 году в Липецке может быть построено около 40 детсадов примерно на 8,4 тыс. человек, 19 школ почти на 15 тыс., порядка 20 организаций дополнительного образования на 7,2 тыс., 16 культурных (театр, выставочные залы, библиотеки и дома культуры) и почти 60 спортивных (включая яхт-клуб, аквапарк, ледовую арену, стадион и центр авто- и мотоспорта) объектов, три гостиницы, детский парк аттракционов, а также 15 иных объектов (в том числе храмы, торговые центры и бюро похоронного обслуживания). Еще десяток зданий планируется к реконструкции. У большинства проектов земельные участки под строительство еще не определены.

Кроме того, запланировано создание 14 общественных пространств, строительство более 100 км улиц, десяти автотранспортных развязок, четырех мостовых сооружений и трех путепроводов, 9,5 км трамвайных линий, 12 транспортно-пересадочных узлов, а также причалов на реке Воронеж. Предполагается и рекультивация трех полигонов бытовых и промышленных отходов общей площадью 51,1 га. Строительство новых таких объектов не предусмотрено.

Генплан предполагает расширение кладбищ на площади в 125,3 га. Вместе с тем к закрытию для новых захоронений (за исключением захоронений в родственные или семейные могилы) предназначены около 190 га. Также предусмотрено строительство крематория с одной печью — в районе улицы Ангарской на Новом Косыревском кладбище.

Сведений о планируемых к размещению или реконструкции объектов здравоохранения в генплане нет. При этом в начале января облправительство сообщило о планах возвести в микрорайоне Елецкий Липецка хирургический корпус детской больницы и поликлинику, а 12 января губернатор Игорь Артамонов попросил у президента РФ Владимира Путина 1,5 млрд руб. на создание центра женского здоровья на месте неиспользуемого перинатального центра.

Также в генплане нет сведений о новых предприятиях промышленности, сельского и лесного хозяйства. В первом варианте к строительству планировалось более 50 детсадов и 35 школ. Сведения о других социальных и прочих объектах (в том числе крематории) практически совпадают. К планируемым к рекультивации полигонам добавилась открытая площадка на 2,2 га в Северном Руднике. Вместо итоговых 9,5 км трамвайных рельсов изначально хотели построить 12,3 км.

В управлении строительства «Ъ-Черноземье» пояснили, что существенные изменения касались зонирования территорий, а не размещаемых объектов. Планов по жилищному строительству опубликованный документ не содержит. В нем только указана площадь различных зон. Всего Липецк занимает 33,35 тыс. га. Под зону индивидуальных жилого строительства (ИЖС) отдано 3,28 тыс., под малоэтажную застройку (до четырех этажей) — 286,8 га, под среднеэтажную (пять-восемь) — 755,6 га, под многоэтажную (более девяти) — 1,46 тыс. га. В последнюю зону также попадает и территория «Свободного сокола». Под многофункциональную общественно-деловую запланировано 583,2 га, а под специализированную общественную — 775,7 га. Параметры в двух версиях одинаковые. Сколько при этом может быть возведено жилья, не указывается.

В управлении строительства «Ъ-Черноземье» пояснили, что на основе демографического прогноза были разработаны три варианта развития жилищного строительства. Наиболее реалистичным ведомство считает средний, так как «текущие удельные объемы уже значительно превосходят среднероссийский уровень». По нему темпы стройки будут расти на 2% в год с 2021 по 2030-й включительно, а жилищная обеспеченность составит 54,3 кв. м на человека. В первом варианте документа при среднем сценарии планировалось до 2042 года 11,4 млн кв. м жилья (9,7 млн при низком и 13,4 млн при высоком).

Генплан, подчеркнули в управлении, предполагает сохранение существующих зон ИЖС. Так, власти вывели из зоны многоэтажной застройки несколько кварталов и садоводческих товариществ, в том числе «Весну», «Металлург-2» и «Мечту». Здесь можно будет возводить частные дома, а в перспективе мэрия «сможет включить эти территории в ряд программ, среди которых строительство школ и детсадов, соцгазификация, обустройство сетей водоснабжения».

Вместо этого власти планируют сосредоточиться на комплексном развитии территорий (КРТ) с аварийным многоквартирным жильем: «Как раз эти, а не другие районы с частной застройкой предполагаются для перспективной застройки». Под реновацию отдадут брошенные и недействующие производства, где помимо жилья создадут инженерные сети и необходимую инфраструктуру. Всего под КРТ уже запроектированы четыре территории, на которых может быть построено 200 тыс. кв. м жилья.

Мэр Евгения Уваркина ранее рассказывала «Ъ-Черноземье», что в нынешней экономической ситуации проекты КРТ реализовать непросто: «Это не для слабых застройщиков, а для тех, кто может просчитать экономику и взять проектное финансирование у банков».

Александр Прытков