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Коммерсантъ FM
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Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении правительством возможности получения льготной ипотеки IT-специалистами. Теперь она будет доступна работникам от 18 до 50 лет всех аккредитованных компаний. Ставка останется прежней — до 5% годовых.

«Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству»,— рассказал господин Мишустин на совещании со своими заместителями.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022–2024 годах более 50 тыс. IT-специалистов смогут получить льготную ипотеку на сумму около 240 млрд руб. Он рассказал, что правительство упростило правила получения льготной ипотеки:

  • ее могут получить сотрудники всех аккредитованных IT-компаний;
  • смягчаются требования к зарплате: для Москвы остается минимальный уровень в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных регионах — от 70 тыс. руб.;
  • ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы, указанного в трудовом договоре (может быть как головной офис компании, так и региональный филиал);
  • работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет;
  • если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев (вместо трех, как было раньше).

В июле 2022 года правительство России по предложению Минцифры смягчило условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели и которые затем попали под сокращение.

О подготовке мер по возращению уехавших IT-специалистов— в публикации «Ъ» «Родина-мать не призовет».

Лаура Кеффер

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