Бывший завод Nissan в Петербурге возглавил топ-менеджер АвтоВАЗа

Бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Сергей Захарченко стал вторым генеральным директором ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (российское юрлицо автоконцерна Nissan), следует из данных выписки ЕГРЮЛ.

Прежний глава компании Евгений Шевелев остался на своем посту. Изменения в учредительные документы были внесены в среду, 25 января.

Сергей Захарченко последние 2 года курировал в АвтоВАЗе производство нескольких моделей, включая Largus и XRay, рассказал «Деловой Петербург». До этого он был заместителем директора по производству в «Renault Россия».

Бывший завод Nissan приобрел в собственность подведомстекнный Минпромторгу НАМИ, после чего актив был переджан в управление АвтоВАЗа. Компания планирует выпускать на площадке автомобили более дорогого класса, чем основная линейка, а также электромобили.

Подробнее — в материале «АвтоВАЗ думает о подзарядке».

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