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Коммерсантъ FM
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Эрдоган считает Макрона не подходящим для роли президента

Франция теряет престиж в международном сообществе, потому что ее президент Эмманюэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что господин Макрон «нечестен», из-за чего к нему нет доверия.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Эрдоган заявил, что Мали уже «находится в состоянии полного разрыва с Францией». Власти Буркина-Фасо дали месяц на то, чтобы с их территории вывели французских солдат, напомнил он. Турецкий президент считает, что государство Того поступит так же и Франция «быстро теряет свою репутацию в Африке».

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства… В настоящее время они эксплуатируют африканские страны»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что неоднократно встречался с Эмманюэлем Макроном. «Я говорю откровенно... Но он не честен, а мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности. Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров»,— добавил господин Эрдоган. О каких еще лидерах идет речь, он не уточнил.

У президента Турции также испортились отношения со Швецией. Это произошло после акций с сожжением Корана, которые организовал датско-шведский политик Расмус Палудан. Из-за этого процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен. Эта страна подала заявку на вступление в альянс одновременно с Финляндией после начала военной операции, причем в Хельсинки обещали войти в НАТО «рука об руку» со Стокгольмом.

О последствиях акций читайте в публикации «Ъ FM» «Швеция нажала на паузу».

Лаура Кеффер

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