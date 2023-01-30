В Екатеринбурге начались обсуждения по строительству высотного гостиничного комплекса «Радиус-2»

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения, связанные со строительством административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Ранее заказчиком проекта выступала компания «Регент», принадлежащая Александру Трунтаеву (деловой партнер известного хоккеиста Павла Дацюка). Как указано на сайте городской администрации, на обсуждения вынесли проект планировки и межевания территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера.

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Общественные обсуждения продлятся до 24 февраля. Оставить предложение или замечание можно будет с 3 по 14 февраля.

Напомним, в центре Екатеринбурга планируют построить 30-этажный административно-гостиничный комплекс «Радиус-2» с подземным паркингом. Рядом с ним уже находится действующий комплекс «Радиус». В октябре 2021 года проект обсуждали на градсовете, тогда архитекторы и чиновники отправили его на доработку.

Сейчас на общественных обсуждениях также находится проект планировки территории, где будут строить второй небоскреб рядом с БЦ «Высоцкий».

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Мария Игнатова