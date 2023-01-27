Второй небоскреб рядом с «Высоцким» планируют построить до 2027 года

Небоскреб рядом с БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурга планируют построить до 2027 года, следует из материалов, опубликованных на сайте городской администрации. Напомним, сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вариант объемно-пространственного решения (без детализации фасадов) застройки территории Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 4 Вариант объемно-пространственного решения (без детализации фасадов) застройки территории Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как указано на сайте мэрии, освоение территории предусматривается в одну очередь строительства с 2023 по 2027 год. Участок под строительство нового здания составляет порядка 0,35 га. В границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской хотят построить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с автостоянкой вместимостью 20 мест общей площадью здания 49,2 тыс. кв. м. Посетители будущего здания смогут оставлять транспорт на многоуровневой автостоянке вместимостью 382 места, включая 95 мест для нового комплекса.

В новой высотке предполагается разместить офисы на площади 6 тыс. кв. м, а также гостиницу на 340 номеров. Основной вход к ному зданию буде находится с ул. Красноармейской. «Строительный объем имеет вытянутую форму с запада на восток и южным фасадом выходит на существующее здание паркинга с административными помещениями БЦ "Высоцкий"», — говорится в документах.

Кроме того в материалах к общественным обсуждениям отдельно прописаны существующие и утраченные объекты культурного наследия. «Стоит отметить, что объект культурного наследия регионального значения "Усадьба И.Л. Фальковского" утрачены. Для снятия действия защитной зоны данных объектов культурного наследия необходимо исключение объектов культурного наследия из Реестра», — указано в документах.

Как заявлял ранее господин Гавриловский, объем инвестиций в строительство нового небоскреба составит около $200 млн. В октябре прошлого года уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб «Высоцкий 2».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Спасибо, что второй».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте