Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу после нападения

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов объявил о полной приостановке работы посольства в Иране. Причиной стала эвакуация сотрудников после вооруженного нападения.

В посольстве остаются пять человек, которые будут заниматься охраной административного здания и имущества. «Оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность»,— сказал господин Халафов журналистам (цитата по агентству APA).

Решение о приостановке деятельности посольства в Тегеране не распространяется на генконсульство в Тебризе, оно продолжает работать. Граждане Азербайджана в случае необходимости могут обратиться в это генконсульство.

В Тегеране 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Это стало причиной ухудшения отношений между Азербайджаном и Тегераном.

О последствиях нападения — в материале «Ъ» «Между Баку и Тегераном случился семейный разлад».

Леонид Уварчев