Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу после нападения

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов объявил о полной приостановке работы посольства в Иране. Причиной стала эвакуация сотрудников после вооруженного нападения.

В посольстве остаются пять человек, которые будут заниматься охраной административного здания и имущества. «Оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность»,— сказал господин Халафов журналистам (цитата по агентству APA).

Решение о приостановке деятельности посольства в Тегеране не распространяется на генконсульство в Тебризе, оно продолжает работать. Граждане Азербайджана в случае необходимости могут обратиться в это генконсульство.

В Тегеране 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Это стало причиной ухудшения отношений между Азербайджаном и Тегераном.

О последствиях нападения — в материале «Ъ» «Между Баку и Тегераном случился семейный разлад».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...