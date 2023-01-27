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Коммерсантъ FM
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На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение

В Тегеране совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, нападение было совершено около 8:30 по местному времени (8:00 мск). Нападавший атаковал пост охраны из автоматического оружия «Калашникова».

Начальник столичной полиции Сардар Хоссейн Рахими сообщил о задержании нападавшего. Как уточняет агентство Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. На предварительном следствии нападавший заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам. «Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны»,— написала она в Telegram-канале.

По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана инициировано расследование. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дополнительная информация о деталях произошедшего будет опубликована позднее.

Милена Костерева

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