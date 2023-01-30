Банкир вернулся под арест

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего и. о. председателя правления лопнувшего шесть лет назад Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ) Михаила Федорова. По версии следствия, за считаные дни до отзыва у банка лицензии его бывший топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты физическим и юридическим лицам почти на 350 млн руб. По данным “Ъ”, вопросы у правоохранителей были и к экс-предправления МБФИ Владимиру Сахарову, но в прошлом году банкир скончался.

Ходатайствуя в суде об избрании Михаилу Федорову самой строгой меры пресечения, следователь отметил, что для этого имеются все основания. В частности, по мнению представителя Следственного комитета России (СКР), оставаясь на свободе обвиняемый может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям, а также скрыть похищенные из банка деньги. Помимо этого в суде была представлена информация о том, что после отзыва у кредитного учреждения лицензии в банке «были приняты меры по уничтожению всей первичной документации». Правда, имел ли к этому отношение непосредственно обвиняемый, осталось неясным. Также из представленных следствием суду материалов следовало, что, будучи в статусе подозреваемого, Михаил Федоров скрылся от следствия и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.

В свою очередь, сам обвиняемый заявил суду, что никаких перечисленных представителем СКР противоправных действий совершать не намерен, добавив, что и от следствия он тоже не скрывался. По словам господина Федорова, который после краха банка стал гендиректором занимающегося торговлей напитками ООО «Хет-Трик», за границу перед Новым годом он уехал, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Задержали вернувшегося в Россию экс-банкира 16 января. В итоге, сочтя представленные следствием сведения и документы в отношении Михаила Федорова «убедительными», судья Евгения Николаева отправила его в СИЗО до 16 марта 2023 года.

Отметим, что уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ СКР расследует уже почти шесть лет. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Однако до предъявления обвинений дело дошло только в конце декабря прошлого года. К тому времени один из фигурировавших в деле топ-менеджеров — бывший предправления Владимир Сахаров — скончался. По данным “Ъ”, на данный момент единственным обвиняемым является Михаил Федоров.

Из материалов дела следует, что с 11 по 27 апреля (в этот день у банка отозвали лицензию) 2016 года он исполнял обязанности председателя правления МБФИ. В этот период господин Федоров, как установили следователи, заключил сразу несколько кредитных договоров с фирмами, которые якобы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. В общей сложности четыре ООО получили в свое распоряжение почти 90 млн руб. Еще почти 252 млн руб. в это же время банк выдал физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом, по данным “Ъ”, в распоряжении следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В итоге на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн руб.

Впрочем, своей вины в инкриминируемых деяниях господин Федоров, по данным “Ъ”, не признает. По его словам, деньги выдавались реальным заемщикам, а подписанию кредитных договоров с ними предшествовала работа профильных подразделений банка. Защита экс-банкира для комментариев была недоступна.

Отметим, что с апреля 2019 года АСВ пытается взыскать через арбитраж с Владимира Сахарова (в связи со смертью производство в отношении него 16 февраля 2022 года прекращено) и Михаила Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн руб. Теперь в качестве ответчика в деле остался только господин Федоров, с которого АСВ рассчитывает получить 346 млн руб.

Олег Рубникович