В Усть-Лабинске полицейский сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП

Водитель за рулем «Киа Рио» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре, после чего скрылся. ДТП случилось 28 января около 23:00 на ул. Вольной в Усть-Лабинске. Пострадавший направлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Сотрудниками полиции установлено, что за рулем автомобиля находился их коллега. «Киа Рио» уже изъят, а водитель находится в бегах. Сейчас предпринимаются меры по его задержанию.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по двум статьям — о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

В ноябре прошлого года был заключен под стражу сотрудник полиции, который в состоянии опьянения насмерть сбил 45-летнюю велосипедистку в ст. Старощербиновской.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram