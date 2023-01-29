МИД Израиля не стал комментировать атаку дронов на военный завод в иранском Исфахане

В Министерстве иностранных дел Израиля отказались комментировать воздушный удар по военному заводу в иранском городе Исфахан. Об этом ТАСС заявили в израильском МИДе. СМИ писали, что к атаке на завод может быть причастен Израиль.

«Мы не даем комментариев по этой теме»,— сказали в израильском МИДе.

В ночь на сегодня, 29 января, арабские СМИ сообщили о пожаре на военном заводе в Исфахане. Утром Минобороны Ирана подтвердило удар по одному из военных комплексов Исфахана. По заявлению арабских военных, удар был неудачным: два беспилотника удалось сбить. По их данным, атака дрона привела к незначительным повреждениям производственного цеха.

По сообщению арабоязычного канала Al Arabya, к удару причастны американские военные. Эту же информацию сообщал другой арабский телеканал — Al Hadath. По его информации, атака по военному заводу должна предупредить Иран и Россию, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены».

По данным Al Hadath, за атакой на иранский завод могут стоять военные «еще одной страны». Позже канал сообщил, что к некоторым ударам по иранским объектам может быть причастен Израиль.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в западной разведке, сообщила, что, несмотря на заверения Минобороны Ирана, удар был нанесен «с огромным успехом». По его данным, в Исфахане прозвучало четыре взрыва, а повреждения вышли за рамки «незначительного повреждения крыши».

Иранское госагентство IRNA сообщило, что после атаки на завод Израиль «сформировал медиаатаку», чтобы связать ее с событиями, которые произошли в других районах страны. Агентство назвало фейками сообщения о взрывах в других иранских городах: Альборз, Хамадан, Кередж.

Как сообщал британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), около Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries — на нем производят дроны-камикадзе «Шахед-136» и «Шахед-131».

В МИД Ирана признавали факт поставки дронов в Россию за несколько месяцев до начала боевых действий. Кроме того, Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов, вертолетов. В сентябре командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди сообщил агентству Barna, что закупка российских Су-35 стоит на повестке дня.

Анастасия Ларина