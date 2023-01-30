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Коммерсантъ FM
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«Майнинг находится вне правового поля»

Блицинтервью

О том, какое регулирование требуется российскому майнингу, “Ъ” рассказал основатель BitRiver Игорь Рунец.

— Как работает бизнес дата-центров для майнинга?

— В отсутствие регулирования и прозрачного порядка налогообложения промышленные дата-центры для майнинга работают по хостинговой модели, предоставляя клиентам на возмездной основе площадки и инфраструктуру для проведения блокчейн-вычислений, в том числе для майнинга криптовалюты. Это позволяет использовать конкурентные преимущества России в майнинге (холодный климат, относительно недорогая электроэнергия, подготовленные кадры) с минимальным уровнем налоговых и регуляторных рисков.

— Кто размещает устройства?

— По итогам 2022 года значительно выросла доля клиентов из стран Ближнего Востока и РФ, их общая доля превышает 70%. Но есть клиенты из Юго-Восточной и Центральной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки.

— Выгоден ли сейчас майнинг?

— Привлекательность майнинга как бизнеса зависит от многих факторов: вычислительная мощность, качество оборудования и его обслуживания, стоимость электроэнергии, выстроенная партнерская сеть, профессиональная команда, курс криптовалюты и т. д. На конец 2022 года в наших ЦОД размещено более 100 тыс. устройств, а их потребляемая мощность превысила 300 МВт — по этим показателям мы выросли за год более чем в 2,5 раза. Обратную ситуацию мы наблюдаем в других странах. В США и Канаде наблюдается волна банкротств и иных сложностей майнинговых компаний, особенно публичных, что связано прежде всего со значительным ростом цен на электроэнергию, увеличением ставок по кредитам.

— Как в России регулируется майнинг?

— По сути сейчас майнинг находится вне правового поля, при этом запрета нет. По закону «О цифровых финансовых активах…» организация выпуска или выпуск цифровой валюты регулируется в соответствии с федеральными законами. Но такие законы отсутствуют. Также есть правовая неопределенность относительно налогообложения: необходимые особенности (момент возникновения налоговой базы и порядок ее исчисления) отсутствуют. Все это снижает инвестиционный потенциал майнинга и препятствует развитию отрасли, главным образом это касается промышленного майнинга.

— Как вы оцениваете разрабатываемое законодательство?

— Как безусловный шаг вперед — с ним можно работать дальше с целью формирования содержательного регулирования. На данном этапе криптовалютные правоотношения в РФ можно зафиксировать как минимум в рамках экспериментального правового режима. Важным условием гармоничного развития майнинга является запуск обращения цифровых валют в России. Это позволит в первую очередь корректно определять налоговую базу, рассчитывать объем платежей в бюджет, чтобы «обелять» отрасль, привлекать институциональных инвесторов. Также запуск обращения криптовалюты будет повышать эффективность экспортно-импортных операций.

Помимо этого целесообразно установить в Налоговом кодексе особенности обложения майнинга в рамках общей системы — в момент реализации (продажи) цифровой валюты. Налоговую базу определить как доходы, уменьшенные на экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на осуществление майнинговой деятельности (электроэнергия, ФОТ, амортизация, иные расходы или стоимость услуг дата-центров).

Одним из способов решения проблемы серого бытового и другого розничного майнинга, создающего аварийные ситуации в коммунальных и иных электрических сетях и формирующего рост перекрестного субсидирования в электроэнергетике, может стать введение регистрации всего оборудования с помощью программно-аппаратного комплекса. Он обеспечит доступ налоговых и других компетентных органов к информации о произведенной криптовалюте, работающей вычислительной мощности, затраченным объемам электроэнергии и иным данным.

Интервью взяла Ксения Куликова

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