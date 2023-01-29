Лавров поговорил с главами МИД Израиля и Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики. Он выразил обеспокоенность новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта и призвал воздержаться от действий, которые бы привели к дальнейшей эскалации. Детали переговоров приводятся на сайте МИД РФ.

«Сергей Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе»,— сообщил МИД.

Квартет по ближневосточному урегулированию или «Ближневосточный квартет» — объединение Евросоюза, России, США и ООН для мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.

26 января израильские военные провели в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан рейд, который назвали антитеррористическим. По данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, около 20 человек были ранены.

27 января в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри начал стрелять в выходивших из синагоги людей из пистолета. Нападавшего убили полицейские. В результате стрельбы погибли семь человек, еще трое были ранены. В арабских соцсетях называли это местью за Дженин.

Анастасия Ларина