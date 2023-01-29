ТАСС: более десятка ТЦ в Москве проверяют после сообщения о минировании

Правоохранительные органы проверяют более десяти торговых центров в Москве, в том числе «Охотный ряд» из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. По его словам, в некоторых ТЦ провели эвакуацию.

«В настоящее время после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в порядка десяти торговых центрах в разных округах Москвы, в том числе в "Охотном ряду" в центре столицы»,— сказал источник агентства.

Ранее сегодня, 29 января, ТАСС сообщил об эвакуации сотрудников и посетителей концертного зала «Измайлово» в Москве. Там проходил концерт школы армянских танцев Njdeh. Людей эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Анастасия Ларина