Цены компаний готовы расти без спроса

Согласно данным конъюнктурных исследований Банка России, собранным на основе опросов более 14 тыс. компаний основных секторов с первого по 23 января 2023 года, бизнес-климат (БК) в экономике РФ за месяц не изменился — индекс БК остался на уровне ноября 2022 года. Оценки текущего положения дел (в опросах ЦБ респонденты оценивают предыдущий месяц) ухудшились фактически одинаково в части спроса и выпуска (соответствующий индекс за месяц снизился с минус 3,4 до минус 4,4 пункта), а ожидания, как в отношении перспектив спроса, так и выпуска, на ближайшие три месяца, напротив, выросли (с 8,3 до 9,5 пункта) до максимума августа 2022 года, перед началом «частичной мобилизации».

Текущие оценки компаниями спроса в январе были хуже, чем в декабре (см. график). Сильнее других ухудшилась ситуация в добыче из-за дальнейшего сужения рынков сбыта под влиянием усиления санкций, отмечают в ЦБ,— индекс указывает на обвал оценок с минус 1,8 в ноябре до минус 8,7 в декабре 2022 года. Не менее заметный обвал наблюдался в транспорте, где индекс БК опустился до минимумов со времен локдаунов. Улучшение фиксировалось в стройке, рознице, сельском хозяйстве. Оценки предприятий розничной торговли остается самыми низкими из-за вялой потребительской активности «в условиях общей экономической неопределенности», замечают авторы обзора.

Тем не менее в ближайшие три месяца предприятия большинства отраслей ожидают расширения спроса. Заметно вырос оптимизм в строительстве после его значимого ухудшения в октябре—декабре 2022 года. В обработке улучшения ожиданий спроса отмечены у производителей инвестиционных и промежуточных товаров, а ухудшение — у производителей продукции, ориентированной на потребительский спрос.

Первые январские конъюнктурные опросы промышленников Институтом Гайдара (ИЭП) свидетельствуют, что произошедший в начале 2023 года отскок спроса оказался не столь значительным, как рассчитывали компании (см. “Ъ” от 27 января). И если опросы ЦБ зафиксировали снижение ценовых ожиданий бизнеса по итогам декабря 2022 года впервые за четыре месяца (в рознице индекс ценовых ожиданий даже обновил минимум 2022 года, опустившись до минимального значения со времен локдаунов), то в ИЭП обнаружили их новый подскок в промышленности в январе.

Артем Чугунов