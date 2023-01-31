В поисках панацеи

В минувшем году рынок частной медицины столкнулся с новыми вызовами — дефицитом препаратов и оборудования вкупе с ростом закупочных цен, падением спроса, необходимостью адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. При этом сегмент по-прежнему считается перспективным для инвестиций, поэтому число коммерческих клиник в ближайшее время, скорее всего, продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активного роста рынка коммерческой медицины в ближайшее время аналитики не ожидают, так как предложение в данном сегменте по-прежнему пока превышает спрос

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Активного роста рынка коммерческой медицины в ближайшее время аналитики не ожидают, так как предложение в данном сегменте по-прежнему пока превышает спрос

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что основные тенденции рынка частной медицины сегодня определяются разнонаправленными факторами. Так, по словам Александра Солонина, генерального директора Ассоциации частных клиник Петербурга, до сих пор продолжается снижение платежеспособного спроса за счет перехода населения к сберегательной модели: многие готовятся к ухудшению экономической ситуации и предпочитают не тратить.

По данным исследования Calltouch, в 2022 году более 28% россиян стали реже пользоваться услугами частных клиник. Большинство выбирают бесплатные медицинские учреждения (25%) или клиники с более дешевыми услугами (20%).

Например, в стоматологической отрасли, по словам Эльвиры Рябчинской, генерального директора ортодонтической клиники IOrtho в Санкт-Петербурге, по итогам прошлого года объемы и обороты услуг сократились приблизительно на 40%. Причем в периоды принятия новых политических решений они могли снижаться и до 60%. При этом на конец года большинство кризисных моментов удалось преодолеть.

В целом же эксперты отмечают, что в сегменте здравоохранения сохраняется высокая потребность в получении высококвалифицированных медицинских услуг на основе персонализированного подхода. Поэтому наиболее сильные и инновационные игроки в сфере частной медицины продолжают развитие с увеличением оборотов.

Череда испытаний

В минувшем году существенное влияние на рынок частной медицины оказали санкции. Как отмечает Андрей Яновский, генеральный директор АО «Европейский медицинский центр», и частные, и государственные клиники столкнулись с похожими трудностями, прежде всего связанными с нарушением логистических цепочек. В результате на медицинском рынке наблюдаются проблемы с запчастями, расходными материалами, лекарствами.

Наиболее ощутимо это стало к концу 2022 года. «Некоторые поставщики вообще отказываются от поставок, другие очень долго рассматривают заявки. Многие необходимые товары и расходники приходится закупать обходными путями. Что, конечно же, сказывается на их цене и, как следствие, приводит к росту себестоимости медицинских услуг. Часть игроков среднего и низкого сегмента переходит на более широкое использование аналогов и дженериков. Но так могут поступить далеко не все. Например, большие проблемы испытывает сектор лабораторной диагностики. Их линии собраны из определенных анализаторов, и реагенты, в большинстве случаев, нечем заменить. Поэтому, если крупные поставщики, например Siemens, задерживают поставки (а это случается все чаще и чаще), то остается только искать варианты альтернативной доставки товаров в РФ или ждать. При этом частные медицинские центры менее зависимы от ситуации, им легче найти варианты, чтобы наладить поставки. Государственным лечебным учреждениям сложнее, так как они работают в более жестких рамках»,— поясняет эксперт.

Также в течение года на рынке наблюдались колебания спроса на услуги. В «Европейском медицинском центре», как и в предыдущие кризисные периоды, фиксировали рост обращений в отделения психотерапии и кардиологии, в том числе неотложной. Также выросло количество онлайн-обращений за психологической помощью. В остальном, как считает господин Яновский, глобальных изменений на рынке не произошло.

По словам господина Солонина, наибольшим спросом в течение года пользовалась диагностика, в том числе углубленные чекапы, связанные с постковидным периодом. А в начале года пиковые значения спроса отмечались в стоматологии и эстетической медицине, когда пациенты хотели инвестировать на фоне высокой волатильности валютного курса. При этом наблюдается снижение в секторе лабораторной диагностики, правда, в сравнении с показателями очень высокого спроса в ковидные 2020 и 2021 годы.

«До недавнего времени наиболее популярными в частных клиниках были направления стоматологии, урологии, гинекологии и косметологии, сейчас заметна тенденция к увеличению числа реабилитационных клиник. Причем не только в Петербурге и Москве, но и в регионах. Это связано с повышением эффективности систем лечения и профилактики. Сегодня после инсульта, инфаркта или тяжелых заболеваний легких выживает значительно больше пациентов. Соответственно, потребность в услугах реабилитации, которая может обеспечить им лучшее качество жизни, растет. При этом в стране идет реформирование системы реабилитации, но отлажено еще далеко не все. Таким образом, частные клиники могут предоставить своим пациентам возможности, которых пока недостает в государственных медицинских учреждениях»,— заключает Алексей Шмонин, главный врач «ЭргоКлиники», доцент ПСПбГМУ им. акад. Павлова.

Наболевшие вопросы

Одной из главных проблем в сегменте частной медицины, по словам господина Солонина, сегодня остается избыточность регулирования. «Высокая нагрузка на персонал в конечном счете приводит к выгоранию и уходу из профессии. А это влияет на дефицит высокопрофессиональных кадров. Избыточное регулирование также определяет высокий уровень административного давления на работу медицинских организаций. Кроме того, для клиник, которые работают или готовы работать в рамках системы ОМС, сохраняется недооценка возможностей частной медицины в целях повышения доступности и удовлетворенности населения медицинской помощью. К сожалению, до сих пор не решены вопросы с капитальными вложениями в ОМС и с использованием средств в структуре тарифов на уставные цели медицинской организации»,— поясняет он.

«Также, несмотря на общий технический прогресс, с 2018 года не получило должного развития внедрение телемедицинских технологий в регулярную врачебную практику. Необходимость ставить диагноз и назначать лечение исключительно на очном приеме, специальные требования к программному обеспечению, а также необходимость прохождения процедуры идентификации приводят к тому, что те же самые телемедицинские консультации фактически бесконтрольно осуществляются посредством мессенджеров. При такой форме взаимодействия рискует как врач, так и пациент. При этом законодателю пока не удалось найти "золотую середину" между смягчением действующих требований и обеспечением безопасности взаимодействия»,— добавляет Станислав Яворский, генеральный директор юридической компании P&I Legal.

Ближайшие перспективы

Сегодня, по словам господина Шмонина, на рынке медицинских услуг также наблюдается рост осознанности среди пациентов. «Человек хочет получать более качественные услуги, включающие вежливое обращение, чистые помещения. Пациенту важно, чтобы врач мог уделить ему достаточно внимания, дать необходимые пояснения не только относительно его состояния, но и рассказать о самом заболевании. К сожалению, в государственной клинике, учитывая события последних лет, данные потребности часто не удовлетворяются. При этом частный медицинский центр такие услуги может предоставить. В связи с этим количество коммерческих клиник сейчас увеличивается. Направление бизнеса считается перспективным, и многие инвесторы в него вкладываются»,— поясняет он.

Как отмечает Фатима Тамаева, главный врач маммологического центра L7, за последние пять лет количество сетевых частных медицинских центров и клинико-диагностических лабораторий в России увеличилось приблизительно на 30%. При этом большую часть рынка в настоящее время занимают диагностические и лабораторные обследования. «Полагаем, что в ближайшие несколько лет данный тренд сохранится. В первую очередь в связи с увеличением интереса пациентов к профилактическим анализам крови, ультразвуковым исследованиям, аппаратной диагностике. Также будет расти спрос на услуги, направленные не на лечение заболеваний, а на предупреждение развития патологий. Драйвером роста рынка коммерческой медицины останется лабораторная диагностика — за счет широкого распространения сети лабораторий в регионах страны, высокой скорости оказания услуг и получения результатов»,— считает эксперт.

По мнению Владимира Гаркавенко, вице-президента по продвижению услуг АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), ощутимый рост спроса в 2023 году можно ожидать за счет пациентов, которые ранее лечились за рубежом, роста потока медицинских туристов из стран Азии, Африки, арабских стран и среднеазиатских республик бывшего СССР, а также благодаря более активному участию частных медицинских центров в секторе ОМС.

При этом Эльвира Рябчинская активного роста рынка коммерческой медицины в ближайшее время не ожидает, так как в целом предложение в данном сегменте по-прежнему пока превышает спрос. Частные медицинские организации, по ее мнению, скорее направят основные усилия на поддержание качества предоставляемых услуг и привлечение потребителей в уже существующие клиники, чем пойдут по пути масштабирования бизнеса.

Антонина Егорова