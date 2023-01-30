Авиационный этюд

В прокат вышел боевик «Крушение» (Plane), изготовленный международной съемочной группой во главе с французским режиссером Жаном-Франсуа Рише. Фильм напомнил Юлии Шагельман пиратскую видеопродукцию конца 1980-х, однако не убедил, что именно эти воспоминания стоило оживлять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитану Торрансу (Джерард Батлер, в центре) приходится помимо аккуратного летного ремесла осваивать еще и солдатское

Фото: Kenneth Rexach Капитану Торрансу (Джерард Батлер, в центре) приходится помимо аккуратного летного ремесла осваивать еще и солдатское

Фото: Kenneth Rexach

Оригинальное название картины звучит совсем незамысловато, чтобы не сказать скучно: просто «Самолет». И начинается она действительно как самый что ни на есть типический фильм-катастрофа. Сингапурский аэропорт, канун Нового года, спешащие пассажиры, а среди них, запыхавшись, торопится успеть на свой рейс капитан Броуди Торранс (Джерард Батлер), который должен вести самолет лоукостера Trailblazer в Токио. Вторым пилотом на рейсе служит уроженец Гонконга Дели (Йосон Ань), которому Торранс быстренько выкладывает свою предысторию: во-первых, он ни в коем случае не англичанин, а гордый шотландец, во-вторых, раньше он работал все-таки в британской авиации, сначала транспортной, а потом гражданской, а теперь вот докатился до таких низкобюджетных полетов. Позже выяснится, что уволили его за драку с буянившим пассажиром, но невольно закрадывается мысль, что опоздания на работу в приличных авиакомпаниях тоже не приветствуются. Еще у Торранса, как завещал еще основоположник аэропортного жанра Артур Хейли, имеется личная драма: его жена умерла, а юная дочь (Хэли Хеккинг) живет далеко, аж в Калифорнии, и после этого новогоднего полета Броуди собирается в первый раз за долгое время ее навестить.

Пассажиров на рейсе всего четырнадцать, что в первую очередь наверняка объясняется почти таким же скромным, как у Trailblazer, бюджетом фильма. Тем не менее авторы не тратят времени на знакомство с ними (а тем паче придумывание им характеров), кроме одного. Это Луис Гаспар (Майк Колтер), осужденный за убийство и скрывавшийся от правосудия на Бали, которого теперь почему-то именно на лоукостере экстрадируют в Торонто через Сингапур и Токио, а сопровождает его мрачно зыркающий по сторонам полицейский (Отис Уинстон). Торрансу такой ценный груз совсем не нравится, но деваться некуда.

Авиаперевозчик тем временем экономит как может. Когда Торранс предупреждает, что впереди по курсу у него буря, и предлагает ее обогнуть, начальство не соглашается, поскольку это приведет к дополнительным тратам на топливо, и велит лететь вперед, шторм, мол, сам закончится. Нужно ли говорить, что он вовсе не заканчивается, и тут оправдывает себя российское прокатное название фильма. В самолет попадает молния, его трясет и болтает в воздухе, приборы отказывают, пассажиры паникуют, полицейский, охраняющий Гаспара, погибает исключительно по собственной глупости, а вместе с ним одна из бортпроводниц. Тем не менее капитану Торрансу удается, проявив недюжинный профессионализм, все-таки выправить борт и посадить его буквально на матерном слове и на одном крыле в каких-то джунглях. Увы, на этом его проблемы только начинаются, а картина из фильма-катастрофы превращается в не то чтобы забористый боевик, какой легко себе представить на затертой видеокассете года этак 1987-го.

Выясняется, что самолет приземлился на одном из филиппинских островов, захваченном некими «повстанцами», где власти и законы любой страны абсолютно бессильны. Повстанцы между тем промышляют взятием в заложники иностранцев, за которых они требуют выкуп, а в случае его невыплаты убивают. Где они этих иностранцев берут в своей дыре остальные 364 дня в году, решительно непонятно, но в прямом смысле свалившийся с неба самолет оказывается для них лучшим новогодним подарком. Пока Торранс и Гаспар, убедивший капитана снять с него наручники, отправляются искать связь, повстанцы во главе со своим вождем Джунмаром (Эван Дэйн Тейлор, выделяющийся среди остальных неразличимых мужчин в камуфляже пышной шевелюрой) захватывают пассажиров и увозят их на свою базу. Ответственный капитан, разумеется, решает их спасти, за чем следует череда экшен-эпизодов формата «два героя-напарника в пропотевших майках отважно противостоят целой армии головорезов экзотического происхождения». В решающий момент, правда, на помощь Торрансу приходят вооруженные наемники, которых на остров отправила все-таки решившая выручать собственный рейс авиакомпания, для чего ей пришлось привлечь специалиста, умеющего с удивительной легкостью решать проблемы в обход уголовного кодекса (Тони Голдуин).

Самолет же в это время стоит в кустах, как пресловутый рояль, чтобы в последние десять минут снова эффектно подняться в воздух и напомнить, что он в этом фильме главный герой. Пожалуй, и сам фильм в конечном счете напоминает именно полет на неважном лоукостере: он, конечно, доставит вас из точки А в точку Б, но приятным это путешествие не будет, и повторить его вряд ли захочется.