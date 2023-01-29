Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блогер Андрей Сидоропуло объявлен в федеральный розыск

Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД. В розыск также объявлен его знакомый Максим Литвин. По какой статье — не уточняется. Ранее подписчики Андрея Сидоропуло жаловались, что у них них не получается вернуть деньги за его онлайн-курсы.

Андрей Сидоропуло

Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети

Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети

Андрей Сидоропуло — блогер, который, как он утверждал, специализируется на арбитраже трафика (закупке трафика по низкой цене для того, чтобы в последующем его перепродать по более высокой стоимости). В прошлом году он анонсировал свой курс, обучение на котором стоило от 55 тыс. до 400 тыс. руб.

Позже покупатели курса сообщали, что в нем содержалась информация из открытых источников. По их словам, Андрей Сидоропуло и его команда исчезли, когда они попытались вернуть деньги за обучение. Как писал Telegram-канал Mash, более 50 человек подали иски против блогера с требованием возврата денег.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...