Блогер Андрей Сидоропуло объявлен в федеральный розыск

Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД. В розыск также объявлен его знакомый Максим Литвин. По какой статье — не уточняется. Ранее подписчики Андрея Сидоропуло жаловались, что у них них не получается вернуть деньги за его онлайн-курсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети

Андрей Сидоропуло — блогер, который, как он утверждал, специализируется на арбитраже трафика (закупке трафика по низкой цене для того, чтобы в последующем его перепродать по более высокой стоимости). В прошлом году он анонсировал свой курс, обучение на котором стоило от 55 тыс. до 400 тыс. руб.

Позже покупатели курса сообщали, что в нем содержалась информация из открытых источников. По их словам, Андрей Сидоропуло и его команда исчезли, когда они попытались вернуть деньги за обучение. Как писал Telegram-канал Mash, более 50 человек подали иски против блогера с требованием возврата денег.

Олеся Павленко