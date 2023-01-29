Рогозин сообщил об отправке в зону спецоперации четырех роботов «Маркер»

Глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на исполнительного директора компании «Андроидная техника» Евгения Дудорова, что началась погрузка четырех наземных беспилотников «Маркер» для отправки в зону спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс «Маркер». Фотография 2021 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Комплекс «Маркер». Фотография 2021 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Робототехнический комплекс «Маркер» — это беспилотное транспортное средство на колесном и гусеничном ходу. «Маркер» разрабатывала компания «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Робот может может оснащаться противотанковыми ракетами, автоматическими станковыми гранатометами, пулеметами и другими огневыми средствами, а также нести военное и медицинское снаряжение и беспилотные летательные аппараты.

Дмитрий Рогозин ранее говорил, что «Маркеры» могут поражать танки, включая американские Abrams и немецкие Leopard, которые западные союзники поставят на Украину. Он также заявил, что четыре «Маркера» отправят в Донбасс в феврале. Сначала их протестируют на полигоне, а затем, после устранения недочетов, отправят в зону боевых действий.

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Эрдни Кагалтынов