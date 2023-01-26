Рогозин: роботы «Маркер» смогут атаковать танки Abrams и Leopard

Робот российского производства «Маркер» имеет электронный каталог с образами целей и способен автоматически определять технику противника. Таким образом, он сможет поражать танки, включая американские Abrams и немецкие Leopard, которые западные союзники поставят на Украину. Об этом сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом (Противотанковой управляемой ракетой.— "Ъ") американские и германские танки»,— сказал господин Рогозин в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, робот также может выбирать цель по приоритету, самостоятельно определяя, какая из них наиболее значимая.

Дмитрий Рогозин заявил, что в феврале в Донбасс отправят четыре «Маркера». Сначала их протестируют на полигоне, а затем, с учетом устранения недочетов, отправят в зону боевых действий.

Робот «Маркер» ранее тестировался в качестве робота-охранника на космодроме Восточный. Машина весом 3 тонны была разработана компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований.

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Дарья Эрозбек