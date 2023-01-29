Замглавы МИД Украины попросил Германию поставить подлодку класса HDW 212A

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил Германию передать стране одну подлодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать российский флот из Черного моря».
Подлодка класса HDW 212A
Фото: Heribert Proepper / AP
«Германия (концерн ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря»,— написал господин Мельник в Twitter.
Подводные лодки класса 212A производятся в Германии с 1999 года. Это дизель-электрическая подлодка, на которой установлено шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и противокорабельные ракеты Triton.
25 января в интервью NTV замглавы МИД Украины заявил, что после поставок ВСУ Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
25 января правительство Германии объявило о передаче Украине 14 танков Leopard 2. В правительстве ФРГ также сообщили, что выдадут разрешение на реэкспорт вооружения другим странам—союзникам Украины, желающим поставить танки.
О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».