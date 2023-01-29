FT: Набиуллина попросила рассекретить больше данных об экономике России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит правительство отменить решение о засекречивании экономических данных, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника. По информации издания, недоступность экономических данных, в том числе корпоративных, создает проблемы для экономистов. В прошлом году, после начала военной операции на Украине, правительство скрыло часть данных для снижения санкционных рисков.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги»,— цитирует FT Эльвиру Набиуллину. По словам трех источников газеты, она «возглавляет усилия» по отмене решения о засекречивании экономических данных.

«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто внутри системы. У экономического крыла есть доступ к скрытым макроданным, но корпоративная статистика иногда представляет собой проблему»,— сказал изданию один из сотрудников ЦБ. По словам собеседников FT, наибольшую проблему для экономики создает засекречивание данных банков и публичных компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для FT заявил, что все, кто участвуют в разработке экономической политики, имеют доступ к необходимым данным. По его словам, президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в экономике России.

«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю»,— сказал Дмитрий Песков.

После ввода войск России на Украину правительство засекретило часть экономических данных, в том числе информацию о золотовалютных резервах и статистику таможни. В правительстве поясняли, что это необходимо для снижения санкционных рисков. Также правительство разрешило не раскрывать банкам и компаниям, торгующимся на бирже, часть финансовой информации.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко