Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 580 человек

Не меньше 580 человек пострадали при землетрясении в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, сообщил губернатор Мотамедян агентству YJC. По его словам, погибли два человека. Организация Красного Полумесяца ранее сообщала о 447 пострадавших и трех погибших.

По данным местных властей, ущерб нанесен двум городам и больше 70 селом. Разрушения составили 20–50%.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло накануне, 28 января. Эпицентр находился в 23 км от города Хой, где больше всего пострадавших. В населенном пункте проживают 175 тыс. человек. Очаг находился на глубине 43 км. Толчки ощущались в Армении и Азербайджане.

Леонид Уварчев