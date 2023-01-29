В Иране три человека погибли и 447 пострадали при землетрясении

В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 5,9. Три человека погибли, не меньше 447 пострадали, сообщило агентство ISNA со ссылкой на Организацию Красного Полумесяца и скорую помощь.

Больше всего пострадавших — в городе Хой недалеко от границ Армении и Турции. На место разрушений направлены группы быстрого реагирования. В больницах провинции развернули около 500 дополнительных коек. Землетрясение привело к проблемам с энергоснабжением. По сообщениям местных СМИ, в пострадавших районах шел снег. В городе Хой зафиксирована температура ниже нуля.

Подземные толчки ощущались в Армении — в Сюникской, Вайоцдзорской, Араратской, Армавирской и Котайкской областях и городе Ереване. Азербайджан также сообщил, что жители Нахичевани почувствовали землетрясение. Азербайджанские сейсмологи считают, что в иранском городе Хой магнитуда достигала 6,2, очаг залегал на глубине 10 км.

Леонид Уварчев