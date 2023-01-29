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Коммерсантъ FM
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Иран подвергся атаке беспилотников, произошел взрыв на военном объекте

Минобороны Ирана заявило, что страна подверглась нападению с использованием беспилотников. Утверждается, что одно устройство сбила система противовоздушной обороны, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».

Заявление военных последовало после того, как в СМИ распространили видео взрыва на одном из объектов Минобороны в Исфахане — городе в центральном Иране. «К счастью, эта безуспешная атака не привела к жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше мастерской»,— говорится в заявлении Минобороны (цитата по IRNA). В сообщении военных не уточняется, кого Иран считает виновным в атаке.

Заместитель губернатора провинции Исфахан до появления пресс-релиза Минобороны сообщал, что взрыв произошел «в одном из центров» военного ведомства. Местные власти отмечали, что никто не пострадал.

Кроме того, взрыв 28 января произошел также на северо-западе Ирана — на предприятии по производству масла в городе Азаршахр в провинции Восточный Азербайджан. В этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9. Три человека погибли, не меньше 447 пострадали.

Леонид Уварчев

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