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Коммерсантъ FM
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Пожар на строительном рынке в подмосковном Красногорске потушили спустя почти сутки

Пожарные полностью потушили огонь на складе строительного рынка «Синдика» в Красногорске Московской области. Для этого потребовалось больше 20 часов. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 23:15 27 января. К 00:42 28 января пожар был локализован на площади 2,1 тыс. кв. м. Открытое горение было ликвидировано к 2:20. Полностью пожар удалось потушить к 20:55. В тушении были задействованы больше 150 человек и 39 единиц техники. Вероятная причина не раскрывается.

В 2017 году на рынке «Синдика» уже происходил пожар. Тогда три человека пострадали, площадь возгорания превышала 55 тыс. кв. м. Холдинг «Синдика» был основан в 1991 году сенатором, экс-главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым.

Леонид Уварчев

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