Международная федерация гимнастики поддержала позицию МОК по допуску россиян

Международная федерация гимнастики будет придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских гимнастов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«На нас лежит ответственность защищать права спортсменов от какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Нам предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем допустить российских и белорусских гимнастов до международных соревнований, но спорт превращает невозможные вещи в возможные»,— заявил президент федерации Моринари Ватанабэ.

«Я верю, что дружба и солидарность в рамках олимпийского движения будут способствовать миру во всем мире»,— добавил он.

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала боевых действий на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. 25 января МОК предложил допускать к международным соревнованиям спортсменов России и Белоруссии, которые не высказывают активной поддержки боевым действиям на Украине. В МОК допустили участие таких спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Анастасия Ларина