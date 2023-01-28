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Коммерсантъ FM
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НОК Украины 3 февраля обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины соберется на внеочередную ассамблею, чтобы обсудить возможность бойкота летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2020 года Жан Беленюк.

Внеочередная генассамблея соберется 3 февраля, бойкот возможен в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования, пояснил господин Беленюк. «Явно все идет к тому, что их вернут ... так что это событие будет иметь серьезные последствия»,— пишет украинский депутат.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

27 января президент Украины Владимир Зеленский обвинил руководство Международного олимпийского комитета (МОК) в лицемерии за его намерение допустить к соревнованиям россиян и белорусов. Сегодня, 28 января, за это решение МОК подверг критике советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее МОК собрался допустить на международные соревнования россиян в нейтральном статусе и при отсутствии «активной поддержки» военной операции.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Олимпийское продвижение».

Мария Федотова

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