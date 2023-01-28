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Коммерсантъ FM
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Bloomberg назвало филиппинский лук самым дорогим в мире

По данным Министерства сельского хозяйства Филиппин, цена на красный лук в стране достигала 650 песо ($11,84) за кг. Это делает его, возможно, самым дорогим луком в мире, сообщает агентство Bloomberg. При этом из правительственных данных следует, что в 2022 году на Филиппинах был получен рекордный урожай лука.

Лук за 650 песо стоит в три раза дороже курицы и на четверть дороже говядины.

В 2022 году Филиппины собрали 238 562 тонны лука, притом что для внутреннего рынка необходимо около 20 тыс. тонн в месяц. В январе президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приказал Министерству сельского хозяйства выдать разрешения на импорт лука.

Один из фермеров, Рамон Сильверио, заявил, что он и другие продавали свой урожай со скидкой от 60% до 80% по сравнению с предыдущими годами. «Эти бизнесмены дешево покупают у фермеров, и у нас не остается другого выбора, кроме как продавать»,— сказал господин Сильверио. По его словам, часть лука была перепродана в Маниле по 600 песо ($11) за кг, что более чем в семь раз превышало цену несколькими месяцами ранее. При этом в луке недостатка нет, отметил он.

Мария Федотова

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