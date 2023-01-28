Прокуратура Коми не стала возбуждать дело против губернатора, назвавшего жителей «мусором»

Прокуратура Республики Коми не стала привлекать к ответственности губернатора Владимира Уйбу, назвавшего противников мусорного полигона в Эжвинском районе Сыктывкара «экологическим мусором». Жалобу на слова губернатора подал в прокуратуру глава фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев (Минюст признал его иноагентом). В отказе о возбуждении уголовного дела говорится, что слова губернатора были «безадресными».

«Есть люди, которые хотят, чтобы была экореспублика, и те люди, которым чем хуже, тем лучше. Вот этот вот, извините, экологический мусор»,— заявил Владимир Уйба в эфире регионального телевидения.

Депутат Виктор Воробьев потребовал от прокурора республики Николая Егорова возбудить дело об оскорблении из-за слов Владимира Уйбы в адрес жителей Эжвы (ст. 5.61 КоАП — оскорбление). По этой статье губернатору могли назначить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до года.

В прокуратуре региона посчитали (ответ опубликовал местный канал «Новая Республика»), что слова губернатора были безадресными и не являлись непристойными. Из отказа прокуратуры следует, что слова Владимира Уйбы «относилась не к гражданам, выступающим против строительства мусоросортировочного комплекса в Эжвинском районе г. Сыктывкара, а к лицам, кто выдает себя за них, при этом руководствуется не вопросами защиты экологии, а политическими мотивами».

В 2025 году в Коми должен появиться мусоросортировочный комплекс, рядом с которым возведут мусорный полигон. В качестве одного из трех возможных мест строительства рассматривается бывшая свалка в Эжвинском районе.

18 декабря губернатор Коми провел встречу с жителями Эжвы, протестующими против строительства. Он пообещал дать поручение минприроды Коми, чтобы ведомство нашло другое место для размещения полигона. Извиняться за то, что назвал жителей Эжвы «экологическим мусором», губернатор отказался (видео есть у SOTA).

Анастасия Ларина