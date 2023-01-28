Суд не удовлетворил иск Fesco к Магомедову и офшорам на 80 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания Fesco) во взыскании более 80 млрд руб. с Зиявудина Магомедова и некоторых кипрских компаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебную картотеку. Иск был подан в октябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зиявудин Магомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Зиявудин Магомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Акции компании Fesco отошли в доход государства вместе с конфискованным имуществом ДВМП по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они были признаны виновными в организации преступного сообщества. В результате у них изъяли активы на сумму на $750 млн. Помимо активов Fesco, в это сумму вошли и личные накопления обвиняемых.

Совладелец и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в конце ноября 2022 года говорил, что его компания занимает жесткую позицию по истребованию долга с Зиявудина Магомедова. Он отмечал, что де-факто Зиявудин Магомедов уже перестал быть владельцем части в компании Fesco. «По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров»,— говорили в компании о причинах подачи иска.

Подробнее о приговоре по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — в материале «"Сумма" сложилась в сроки».

Анастасия Ларина