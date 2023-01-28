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Российское научное судно в порту ЮАР встретили протестующие экоактивисты

Российское научно-исследовательское судно «Академик Александр Карпинский», занимавшееся разведкой нефти и природного газа в Антарктике сегодня пришвартовалось в порту Кейптауна в Южной Африке. Как передает агентство Reuters, в порту его встретили экоактивисты, протестующие против разведки полезных ископаемых в Антарктике.

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Протестующие против разведки ископаемых в Антарктике

Протестующие против разведки ископаемых в Антарктике

Фото: Reuters / Shelley Christians

Судно «Академик Александр Карпинский»

Судно «Академик Александр Карпинский»

Фото: Reuters / Shelley Christians

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Протестующие против разведки ископаемых в Антарктике

Фото: Reuters / Shelley Christians

Судно «Академик Александр Карпинский»

Фото: Reuters / Shelley Christians

В протесте участвовали активисты из прославившегося в последние месяцы экологического движения Extinction Rebellion environmental. Они держали в руках плакаты с надписью Hands off Antarctica («Руки прочь от Антарктики»).

Протокол об охране окружающей среды Антарктики от 1999 года подписали 55 стран, в том числе Россия и Южная Африка. Он запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в этом регионе. Однако проведение научных геолого-геофизических исследований в регионе не запрещено. Судно «Академик Александр Карпинский», которое принадлежит Росгеологии, в июне 2022 года отправилось в 68-ю научную экспедицию в Антарктиду для оценки перспектив антарктического шельфа для добычи нефти и газа.

После начала военной операции на Украине танкеры с энергоресурсами из России нередко становились предметом недовольства экоактивистов в Европе. В апреле активисты Greenpeace приковали себя к танкеру с российской нефтью в Норвегии. В мае активисты этой организации не пустили в британский порт танкер с топливом из России.

Анастасия Ларина

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