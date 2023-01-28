Среднюю школу в хуторе Копанском могут расформировать из-за маленьких классов

В хуторе Копанском в Прикубанском округе Краснодара рассматривают возможность обучать в здании школы №79 только учеников начальной школы. Об этом сообщает департамент образования.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что хуторе Копанском расформировывают среднюю школу и оставляют только начальную.

По информации департамента образования, на сегодняшний день в школе №79 обучается 269 учеников 1-9 классов. Средняя наполняемость классов — 22 ученика. Так как классные комнаты в общеобразовательном учреждении небольшие, школа получила предписание Роспотребнадзора уменьшить количество учеников. В связи с тем, что количество детей в микрорайоне увеличивается, рассматривается возможность обучать в школе №79 только учеников начальной школы.

«Для учеников 5-9 классов планируется организовать подвоз в школу №68 в поселке Колосистый. Вопрос перевода детей будет решаться индивидуально», — говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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