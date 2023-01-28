Мужчина пострадал на пожаре при спасении соседки

Днем 27 января на втором этаже девятиэтажного дома произошел пожар в одной из квартир, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. На место выехали три единицы техники и девять человек личного состава из трех пожарно-спасательных подразделений. «Было установлено, что горение происходило в помещении кухни в четырехкомнатной квартире.

До приезда пожарных подразделений женщина, проживающая в этой квартире, была выведена соседом на лестничную клетку», - говорится в релизе управления. Затем мужчина обратился за медицинской помощью. Площадь пожара составила 12 кв. м., предварительная причина — неосторожность при приготовлении пищи.