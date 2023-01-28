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Коммерсантъ FM
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Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Глава командования воздушных перебросок генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан прогнозирует начало войны США и Китая из-за Тайваня в 2025 году. Он рассказал об этом в письмах своим подчиненным. Подлинность записки подтвердил представитель командования.

Командование воздушных перебросок (Air Mobility Command) насчитывает около 50 тыс. военнослужащих и около 500 самолетов. Отвечает за транспортировку и дозаправку. Господин Минихан возглавляет командование с лета 2021 года.

«Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что сражение будет в 2025 году»,— говорится в письме, выдержки из которого приводит NBC. По мнению генерала, Китай может воспользоваться президентскими выборами в США и Тайване в 2024 году для проведения операции по установлению контроля над островом.

Командующий поручил к 28 февраля доложить об усилиях по подготовке к сражению с Китаем. В течение месяца каждый в его командовании должен «выпустить обойму в семиметровую цель» и «целиться в голову». В марте все должны «рассмотреть свои личные дела» и решить при необходимости юридические вопросы.

Представитель командования воздушных перебросок отметил, что приказы генерала основаны на усилиях, которые проводились еще в 2022 году для подготовки «к будущему конфликту, если сдерживание не сработает».

Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан в январе сообщил, что Пекин будет развивать контакты с Тайванем для «мирного воссоединения». Заявление прозвучало на фоне снижения активности ВМС США в Тайваньском проливе, достигшей минимума за последние годы. По оценкам экспертов, реализация военного сценария в Тихом океане была бы чревата для обеих сторон огромными потерями, которых они не хотят.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тень войны покидает Тайвань».

Леонид Уварчев

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