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Евгений Пригожин рассказал о помиловании бывшего замглавы липецкого дорожного агентства после службы в ЧВК «Вагнер»

Бывший заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрей Яицкий, приговоренный в начале 2022 года к четырем годам лишения свободы со штрафом в 8,7 млн руб. за получение взятки, помилован после завершения контракта в ЧВК «Вагнер». Об этом, отвечая на вопрос издания Daily Storm, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин (его комментарий приводит telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»). Ранее в некоторых telegram-каналах якобы высказывались предположения о том, что бывший чиновник не принимал участия в боевых действиях.

«То, что я знаю по докладам командиров: тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование»,— рассказал Евгений Пригожин. Позднее в том же telegram-канале был опубликован видеокомментарий от имени командира взвода, служившего вместе с Андреем Яицким: «Отличный мужик, отлично воевал, бывший собровец, прибыл по велению сердца, исполнял обязанности командира отделения, в бою заднюю не давал. Была одна ситуация— группа попала в окружение — вывел группу без потерь, но был ранен. Ранение нетяжелое — рука перебита, но восстановится. За это был награжден государственной наградой».

Олег Мухин

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