Дело о получении взятки экс-руководителями липецкого «Дорожного агентства» дошло до суда

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовных дел о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении экс-директора ОКУ «Дорожное агентство» и его заместителя. Речь идет об Александре Павленко и Андрее Яицком. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, рассказали в региональном управлении СКР.

По данным следствия, бывшие топ-менеджеры получили взятку в 2,9 млн руб. от директора некоего ООО за способствование в заключении госконтрактов «на оказание услуг по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», а также «за своевременную оплату по контрактам и бездействие при возможных нарушениях их требований». Взятку обвиняемым директор ООО передавал лично или через сотрудника агентства, выступившего посредником во взяточничестве. Андрей Яицкий был задержан с поличным во время передачи ему очередной суммы взятки. В ходе расследования Александр Павленко частично признал вину.

Отметим, что господин Павленко в июне был уволен со своего поста в связи с утратой доверия после возбуждения в отношении него уголовного дела о взяточничестве. Он остался недоволен увольнением и, несмотря на признание вины, восстановился в должности через суд, однако впоследствии все же уволился по собственному желанию.

Подробнее о восстановлении Александра Павленко в должности читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова