Польша приступила к созданию коалиции по отправке танкового оружия Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что приступил к созданию коалиции по отправке Украине современной бронетехники. Вопрос обсуждается совместно со странами, у которых в распоряжении есть Leopard 2A4.

«По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины»,— написал Мариуш Блащак в Twitter.

В начале января Польша анонсировала отправку роты танков Leopard в сотрудничестве с международной коалицией. Рота танков в польской армии — 14 единиц. При этом кто именно войдет в эту коалицию, пока неизвестно. Также Варшава направит Киеву 60 танков PT-91. Leopard типа 2A4 есть у Венгрии, Чехии, Норвегии, Греции, Германии.

О поставках на Украину тяжелой техники — в публикации «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян