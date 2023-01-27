Курс доллара. Прогноз на 30 января-03 февраля

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рост долларовой ставки негативен для рынка До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре рубль—доллар в диапазоне 68,7–70,5 с плавным ослаблением национальной валюты. Давление на рубль будут оказывать геополитические риски, а также завершение налогового периода. Из важных событий до конца недели выделяем решение ФРС США по процентной ставке, которое состоится в среду. Участники рынка ожидают повышения ставки на 0,25%, до уровня 4,75% годовых по верхней границе. В целом рост долларовой ставки негативен для рынка, но есть вероятность, что регулятор даст комментарии о том, что дальнейшего существенного роста ставки не будет. Такие комментарии будут восприняты позитивно участниками рынка, что приведет к ослаблению доллара на мировых площадках и, соответственно, к укреплению локальных валют. Но на рубль это окажет влияние в меньшей степени.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Поддержкой рублю может стать текущее укрепление нефтяных цен Доллар и евро заканчивают неделю ростом на Московской бирже. В качестве поддержки американской валюте выступила в том числе и публикация данных по ВВП США за четвертый квартал минувшего года. В центре внимания — предстоящее на будущей неделе заседание ФРС, от которого, судя по прогнозам, ожидается повышение процентных ставок. В фокусе аналитиков и заседание ЕЦБ, где также ожидается повышение ставки. При этом приближение окончания очередного налогового периода в России, а также заметно обострившаяся ситуация на геополитическом поле способны ослабить курс российской валюты. Поддержкой рублю может стать текущее укрепление нефтяных цен. Однако перспективы затишья на энергетическом рынке на фоне ожидания результатов саммита ОПЕК+ на предстоящей неделе способны приостановить дальнейшее движение нефти по восходящей траектории.

Денис Буйволов,

аналитик Важными для общего сентимента будут комментарии и прогнозы регулятора Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 68–71. Поддержка рубля со стороны налогового периода остается позади, при этом сил российской валюте начал придавать ценовой импульс роста цен на нефть. Brent не оставляет попыток преодолеть планку $90 за баррель, и, если это произойдет, технически будет открыт путь в район $97 за баррель. Вместе с тем геополитический дисконт на российскую нефть по-прежнему заметно ограничивает позитивный эффект от роста цен на рублевые активы. На будущей неделе ФРС может поднять ставки на 25 б. п. Сам факт повышения ожидаем и потому вряд ли повлияет на баланс сил на валютном рынке, важными для общего сентимента будут комментарии и прогнозы регулятора.

Егор Жильников,

главный аналитик Волатильность на следующей неделе может увеличиться на фоне окончания длинных праздников в Китае В течение этой недели курс доллара демонстрировал плавный рост на фоне окончания основных налоговых выплат и приближающегося введения потолка цен на российские нефтепродукты. При этом волатильность на рынке оставалась пониженной, а объемы торгов долларом постепенно восстанавливались после падения на прошлой неделе. Мы полагаем, что рост курса доллара на следующей неделе сохранится, ожидаем пару рубль—доллар в диапазоне 70–71. Отметим, что волатильность на следующей неделе может увеличиться на фоне окончания длинных праздников в Китае. В центре внимания будет заседание ФРС и ЕЦБ, на которых ключевая ставка, скорее всего, будет повышена на 25 и 50 б. п. соответственно. В случае активности инвесторов возможно незначительное укрепление рубля.