Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне для обхода ценовых ограничений ЕС

Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, откроет новый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм ценовых ограничений в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении биржи.

«Мы планируем внедрить механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex, таким образом, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Одновременно мы готовим альтернативную площадку в Лондоне, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски»,— говорится в сообщении биржи.

С 20 февраля ICE запустит параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на лондонской бирже ICE Futures Europe. При этом фьючерсные контракты будут такими же, как на ICE Endex. Однако попадать под действие механизма коррекции рынка газа ЕС и ценового потолка они не будут. Фьючерсы будут поставляться фактически. Однако контракты, удерживаемые до истечения срока действия, приведут к поставке газа в виртуальной торговой точке TTF.

Механизм коррекции рынка газа нужен на случай, если цена месячного фьючерса по TTF превысит €180 за 1 МВт•ч ($2 тыс. за 1 тыс. куб. м) в течение трех дней. Механизм начнет действовать с 15 февраля.

Анастасия Ларина