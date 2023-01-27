Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИК не будет лишать уехавших россиян права голосовать на выборах дистанционно

В Центральной избирательной комиссии не планируют лишать уехавших из России возможности голосовать в дистанционном формате. Об этом сообщили Daily Storm в пресс-службе ЦИК. Вместе с тем в ЦИК отметили, что при электронном голосовании из-за границы могут возникнуть проблемы. Например, в случае, если гражданин будет использовать IP-адреса других стран.

«Специальные решения по ограничению организации голосования граждан, проживающих за рубежом, не проводились. При этом доступ к системе электронного голосования, размещенной в инфраструктуре российского электронного правительства, с зарубежных IP-адресов может быть затруднен в силу блокировок, осуществляемых провайдерами»,— уточнили в Центризбиркоме.

18 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявлял, что Запад будет использовать для срыва президентских выборов в цифровые технологии. По мнению сенатора Климова, западные страны также будут использовать тот факт, что с 24 февраля Россию покинуло много граждан.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...