ЦИК не будет лишать уехавших россиян права голосовать на выборах дистанционно

В Центральной избирательной комиссии не планируют лишать уехавших из России возможности голосовать в дистанционном формате. Об этом сообщили Daily Storm в пресс-службе ЦИК. Вместе с тем в ЦИК отметили, что при электронном голосовании из-за границы могут возникнуть проблемы. Например, в случае, если гражданин будет использовать IP-адреса других стран.

«Специальные решения по ограничению организации голосования граждан, проживающих за рубежом, не проводились. При этом доступ к системе электронного голосования, размещенной в инфраструктуре российского электронного правительства, с зарубежных IP-адресов может быть затруднен в силу блокировок, осуществляемых провайдерами»,— уточнили в Центризбиркоме.

18 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявлял, что Запад будет использовать для срыва президентских выборов в цифровые технологии. По мнению сенатора Климова, западные страны также будут использовать тот факт, что с 24 февраля Россию покинуло много граждан.

Анастасия Ларина