Reuters: ЕС хочет пересмотреть условия покупки у Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19

Власти ЕС ведут переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech о возможном сокращении объема заказа на вакцину от COVID-19, сделанного Брюсселем на текущий год. По условиям контракта Европа должна была выкупить в нынешнем году до 500 млн доз вакцины. Однако власти ЕС хотели бы выкупить меньше и даже заявляют о готовности заплатить производителям более высокую цену. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По данным этих источников, стороны также обсуждают возможное продление сроков выкупа вакцины — речь идет о переносе поставок на вторую половину 2024 года.

Изначальный контракт на поставку вакцины от COVID-19 Еврокомиссия заключила с Pfizer и BioNTech в мае 2021 года. По условиям контракта производители должны были поставить в ЕС 900 млн доз вакцины с возможным увеличением заказа еще на 900 млн доз до конца 2023 года. Однако из-за резкого спада спроса на вакцины в прошлом году до настоящего момента почти половина доз из изначального заказа не была поставлена, а дополнительный заказ так и не был подтвержден. При стоимости одной дозы €19,5, согласно условиям майского контракта 2021 года, правительства стран ЕС должны в текущем году выплатить за них производителям от €7,8 млрд до €9,75 млрд. И правительства убеждают Брюссель сократить объем заказа, учитывая дефициты бюджетов и отсутствие желания тратить средства на ненужные дозы. Какой может быть новая цена, источники Reuters не сообщают.

Алена Миклашевская